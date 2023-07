Pioli e il rapporto con Maldini: "Ottimo: rispetto e stima non sono mai mancati"

Stefano Pioli, nel corso della sua prima conferenza stagionale a Milanello in occasione del raduno dei rossoneri, ha parlato così del suo rapporto con Paolo Maldini: "Abbiamo un grande rapporto di fiducia e rispetto. Non sono mancate le discussioni, più nell'anno dello scudetto che l'anno scorso. Credo sia normale tra dt e allenatore. Su alcune situazioni non eravamo nella stessa direzione, ma non sono mai mancati stima e rispetto"