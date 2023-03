Pioli e il ricordo di Astori: "Contro la Fiorentina partita sempre speciale. Davide è sempre con me"

MilanNews.it

Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sul fatto che domani Fiorentina-Milan si giocherà nel giorno in cui qualche anno fa è scomparso Davide Astori: "Davide sorriderà sicuramente. Per me è sempre speciale la partita di Firenze, domani ancora di più. Davide è sempre con me. Sono contento dell'associazione che hanno creato a suo nome, farà del bene. Sarà una gara particolare. Davide ha lasciato tanti insegnamenti che vogliamo portare avanti. Era un esempio di positività, era un capitano vero".