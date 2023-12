Pioli e il ritorno di Ibra: "Sarà un valore aggiunto per me e per il club, è il simbolo di chi sfida le sfide"

vedi letture

Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sul ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic con il ruolo di Senior Advisor di RedBird e del Milan:

Come è stato l'impatto di Ibra?

"E' il solito Zlatan. Si sta approcciando un ruolo diverso, è curioso e determinato. L'ho visto motivato. E' stata una giornata interessante".

Domani Ibra sarà a Salerno?

"Sì domani ci sarà, ci sarà sempre. E' un valore aggiunto per me e per il club. Ha grande esperienza, è il simbolo di chi sfida le sfide".

Il Milan terzo in classifica affronterà domani alle 20.45 la Salernitana che è ultima e che è allenata da un grande ex rossonero, vale a dire Filippo Inzaghi che con la maglia rossonera ha segnato 126 gol in 300 partite e ha vinto due Champions League (2003, 2007), una Coppa Italia (2003), due Supercoppe Europee (2003, 2007), due Scudetti (2003-04, 2010-11) e un Mondiale per Club (2007).