Pioli e l'emergenza in difesa: "Simic l'ho visto tranquillo, ma abbiamo provato anche altre cose. Se giocherà dall'inizio? Non te lo dico..."

vedi letture

Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su Simic e sulle possibili soluzioni in difesa viste le tante assenze (l'unico centrale di ruolo a disposizione, oltre al giocatore della Primavera, è Fikayo Tomori):

Come hai visto Simic? Domani è pronto?

"Ha lavorato con noi in estate, ha giocato anche l'amichevole contro il Real. E' un difensore attento, l'ho visto tranquillo. Se giocherà domani dall'inizio? Non te lo dico..."

Quali sono le soluzioni in difesa?

"Abbiamo provato oltre a Simic che non sapete voi, ci sono altre soluzioni. Abbiamo le soluzioni giuste per essere una squadra equilibrata domani".