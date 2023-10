Pioli e la diatriba sul possesso: "A lungo andare chi ha maggiormente la palla ha più possibilità di vincere"

vedi letture

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga ed interessante intervista alla rivista "Il Nuovo Calcio", nella quale si è soffermato soprattutto sul suo lavoro dal punto di vista tattico. Ecco le sue parole:

Sul lavoro di analisi: "Se l'analisi è affidata ad aziende esterne o è lavoro dello staff? Entrambe le cose. Con il nostro staff valutiamo sette fattori del gioco che ci danno un'idea di come è stata la partita. Avere il possesso palla non ha un riscontro diretto con la vittoria di un incontro, però è una tendenza importante. E a lungo andare, nella profondità di un torneo, chi ha maggiormente la palla ha più possibilità di vincere. Anche a livello europeo numeri alti da questo punto di vista indirizzano verso un calcio di dominio. Poi in un singolo match, puoi non gestire il pallone più degli avversari, ma vinci lo stesso".