Pioli e la festa Scudetto: "Ho assaporato in modo più profondo la vittoria quando siamo tornati a Milano alle due di notte, fumavo un sigaro con mio figlio e vedevamo le persone passare con le bandiere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è stato protagonista dello speciale 'I Re del calcio' in onda su SportMediaset e si è così espresso sui festeggiamenti post Scudetto: "Credo che in quel giorno lì e nel giorno successivo di essermi assolutamente goduto il momento. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo gioito tra di noi, con i nostri parenti e amici, con tutti i nostri tifosi che ci hanno regalato una giornata indimenticabile. Anche se veramente ho assaporato in modo più profondo la vittoria dello Scudetto quando siamo tornati a Milano alle due di notte, fumavo un sigaro con mio figlio e vedevamo le persone passare con le bandiere. Lì ho capito cosa eravamo riusciti a fare".