MilanNews.it

Stefano Pioli ha vinto nella mattinata di lunedì la Panchina d'Oro per la stagione 2021/2022, annata in cui il suo Milan ha vinto lo Scudetto. Ripercorriamo dunque i numeri in campionato di Pioli la scorsa stagione. Il Milan ha vinto 26 gare, pareggiate 8 e perse 4 (di cui l'ultima a gennaio): i rossoneri hanno segnato 69 gol e subiti solo 31, risultando la miglior difesa.