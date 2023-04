Pioli e la scelta del trequartista: "Dipende da come vogliamo costruire il gioco. Bennacer e Krunic..."

MilanNews.it

Alla vigilia del match contro la Roma, Stefano Pioli ha spiegato in conferenza stampa come sceglie chi schierare da trequartista tra Bennacer e Krunic: "Dipende da come vogliamo costruire il gioco. Avere giocatori duttili è importante, so che Bennacer e Krunic posso spostarli di posizione senza problemi".