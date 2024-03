Pioli e le condizioni di Gabbia: "Era affaticato ad entrambi i polpacci giovedì"

Contro l'Empoli Matteo Gabbia, dopo aver giocato per circa un'ora contro lo Slavia Praga in Europa League, non è sceso in campo ed è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. A quanto pare, spiega Pioli, il centrale italiano aveva accusato qualche cenno di stanchezza già contro i cechi.

Queste le sue dichiarazioni in conferenza post Milan-Empoli: Gabbia è ancora un titolare? "Tutti si sentono titolari. Gabbia era affaticato ad entrambi i polpacci giovedì".