Pioli e le dichiarazioni di Calhanoglu come motivazione: "Importante che il gruppo ci pensi e dia il massimo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa al termine del Derby, vinto dal Milan 3-2, mister Pioli ha parlato di come ha utilizzato le dichiarazioni dell'ex Calhanoglu "Abbiamo il fuoco dentro" per motivare la squadra.

Ha appeso un messaggio di Calhanoglu ("abbiamo il fuoco dentro") in settimana in spogliatoio...

"È uno dei compiti più importanti per un allenatore. A volte uso qualcosa di mio, altre volte di altri: l'importante è avere un gruppo che ci pensa, che riflette, che si preoccupa e che poi è pronto per dare il massimo".