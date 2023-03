Pioli e le differenze con lo scorso anno: "Siamo meno continui. Dobbiamo crescere nella mentalità"

MilanNews.it

© foto di Giacomo Morini

Che differenze ci sono tra il Milan di questa stagione e quello dell'anno scorso? Queste le parole a Sky di Stefano Pioli dopo la gara contro la Salernitana: "Siamo sempre uniti e coesi. E' cambiato che non stiamo trovando quella continuità che serve in campionato. Lo stesso discorso vale anche per le altre, tranne che per il Napoli. Stiamo facendo meglio, ma dobbiamo crescere ancora tanto, soprattutto a livello di mentalità. Dalla Champions dovevamo prendere l'entusiasmo".