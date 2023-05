Pioli e le palle inattive: "Non siamo una squadra alta, ma dobbiamo difendere meglio in quelle situazioni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così le difficoltà del Milan sulle palle inattive: "Non siamo una squadra altissima, è un fatto. Dobbiamo difendere di più e meglio le palle inattive. Abbiamo avuto le nostre chance offensive, ma non le abbiamo sfruttate. Dobbiamo capitalizzare al massimo le occasioni che creiamo. L'Inter ci concederà qualcosa e dobbiamo sfruttarlo".