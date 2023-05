Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Inter, Stefano Pioli non ha voluto commentare più di tanto le parole rilasciate oggi da Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, sull'arbitro francese Turpin: "Come commento le parole di Inzaghi? Non mi piace, onestamente, mettere le mani avanti. E' un suo commento...".