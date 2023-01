Pioli e le possibili novità tattiche contro la Lazio: "Mettere un centrocampista in più? No"

MilanNews.it

Alla vigilia del match contro la Lazio, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa del possibile inserimento di un centrocampista in più per dare maggiore equilibrio alla sua squadra: "Inserire un centrocampista in più? No però dentro il nostro sistema di gioco abbiamo sviluppato varie interpretazioni e diverse posizioni sul campo, cosa che proveremo a fare anche domani".