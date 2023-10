Pioli e le sessioni video: "Abbiamo tre momenti collettivi, i giocatori sono partecipativi e c'è confronto"

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga ed interessante intervista alla rivista "Il Nuovo Calcio", nella quale si è soffermato soprattutto sul suo lavoro dal punto di vista tattico. Ecco le sue parole:

Sulle sessioni video: "E' un grandissimo allenamento. Abbiamo tre momenti collettivi: il primo sulle situazioni tattiche che ci interessa sviluppare, il secondo il giorno prima della gara sulle palle inattive, il terzo nella giornata dell'incontro su quanto fatto bene o meno in allenamento. L'allenamento infatti è in funzione della partita, quindi ricontrolliamo cosa dobbiamo fare. Oltre a questo, ci sono quelli individuali, almeno uno, più facile due. Se i giocatori fanno fatica a restare attenti? A noi facevano vedere tempi interi di partita. Comunque, i calciatori sono molto cambiati e io, come allenatore, 'stringo' parecchio i video, massimo 6', li doso con attenzione, ma i ragazzi sono reattivi, partecipativi. Questo è quello che mi piace, che ci sia confronto. Una volta era: 'Hai sbagliato qui e lì', 'In questo caso invece hai fatto bene'. Punto. Noi analizziamo insieme la situazione, ne parliamo, capita che i giocatori non siano d'accordo tra loro. Però la condivisione è fondamentale, ci fa crescere tutti, si sentono ancora più consapevoli di quello che fanno. Certo, per alcuni aspetti, ci sono regole e direttive da cui non transigere, sono le mie. Però il clima d'interazione è davvero molto efficace. E allora una riunione video può durare anche 30', l'importante, come dico sempre ai giocatori, è andare a casa con le idee chiare. Niente confusione".