Pioli e lo sciopero del tifo: "Vedere queste situazioni spiace. Tutti insieme siamo stati molto più forti"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima della partita contro il Cagliari. Questi i suoi pensieri sulla protesta della Curva Sud.

Sullo sciopero del tifo. Cosa si sente di dire ai tifosi?

"Quello che abbiamo creato in questi anni è stato qualcosa di fantastico e vedere queste situazioni spiace. Tutti insieme siamo stati molto più forti, siamo stati tutti parte di una componente importante e questa energia l'abbiamo messa sempre in campo. Cercheremo di far bene, perché arrivare secondi o terzi fa una bella differenza".