Pioli e 'Pioli is on fire': "A San Siro faccio fatica a stare calmo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è stato protagonista dello speciale 'I Re del calcio' in onda su SportMediaset e si è così espresso su Pioli is on fire: "È una cosa difficile da descrivere, soprattutto quando i nostri tifosi lo intano a San Siro vivo delle emozioni fortissime e faccio fatica onestamente a stare calmo e a controllare quello che potrebbero essere le mie reazioni. È una cosa ancora più bella perché è partito dai giocatori e vedo i giocatori contenti quando i tifosi la cantano. È una cosa che ci lega, non unicamente mia. Il coro poi è quello, è una cosa nostra. È un piacere dirti che in estate era ovunque, fa assolutamente piacere. Ogni matrimonio, ogni festa, mi mandavano i filmati e mi faceva piacere... Lo apprezzo tanto, inutile far finta di niente".