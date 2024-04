Pioli elogia Leao: "Sono molto contento di Rafa. E' in condizioni eccellenti, sia mentali, tecniche, tattiche che fisiche"

Presso la sala stampa di Milanello l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha presentato in conferenza la sfida in programma domani pomeriggio alle 15 a San Siro contro il Lecce. Tanti i temi trattati nel corso di questa, fra i quali l'ottimo momento di forma che sta attraversando in questo momento storico della stagione Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni.

Florenzi ha detto che Leao per caratteristiche può essere un mix tra Mbappé e Leao. È d'accordo? "Florenzi è sempre così, punta sempre molto in alto. Parlo tanto con Rafa, anche ieri. Arriviamo nel nostro momento più importante della stagione con Leao in condizioni eccellenti, sia mentali, tecniche, tattiche che fisiche. Sono molto contento di lui, sa che deve continuare e può crescere ancora in qualche situazione".