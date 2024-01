Pioli elogia Theo Hernandez: "Se attento e predisposto può giocare ovunque, anche esterno d'attacco"

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di MilanTV nel post partita di Milan-Cagliari di Coppa Italia. Il 4-1 finale garantisce i quarti ai rossoneri. Le riflessioni di Pioli partono dalla sua esperienza in Coppa Italia negli anni scorsi: "Bene ma non benissimo, quest'anno proveremo a fare meglio. Le scelte sono dovute al nostro momento, non volevo rischiare giocatori affaticati per evitare gli infortuni. Chi ha giocato meritava quest'occasione per come lavora. Sono soddisfatto della partita, ora giocheremo i quarti e proveremo ad andare in fondo".

Su Theo centrale: "La dimostrazione che quando un giocatore sente una posizione e sta bene lì poi può rendere di più. Theo è eccezionale, poi dipende tutto dalla sua attenzione e predisposizione mentale, può giocare anche da esterno d'attacco. Lo apprezzo tanto per come aiuta la squadra".