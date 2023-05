Pioli esalta Brahim Diaz: "Ha caratteristiche particolari, credo che la volontà sia tenerlo"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista a DAZN al termine della sfida contro la Sampdoria, parlando anche della prestazione di Brahim Diaz: "Brahim ha caratteristiche particolari, è un giocatore che ti può rompere le marcature strette, può strappare. E' ancora in crescita, credo che la volontà sarebbe quello di tenerlo, poi non so io che faccio il mercato. Adesso concentriamoci sul finale di campionato perché ci sarà tutto il tempo per rinforzare la squadra".