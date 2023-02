Pioli esalta i tifosi del Milan: "Sono fantastici, ci hanno aiutato tanto"

MilanNews.it

A margine dell'evento in cui gli è stata consegnata la Panchina d'Oro 2022, Stefano Pioli ha dichiarato sulla stagione in corso del suo Milan: "Dobbiamo avere la stessa coesione. Quando le cose vanno bene è tutto più facile. Non è stato facile superare il momento difficile, ma abbiamo dimostrato ancora di essere un gruppo coeso. Siamo usciti più forti. Ci sono ancora tante partite da giocare. Non solamente la squadra è stata coesa, parlo dei tifosi che ci hanno sempre sostenuto anche quando abbiamo subito sconfitte pesanti. Ci hanno aiutato, abbiamo dei tifosi fantastici. E' inutile continuare a parlare del momento negativo. Pensiamo alla prossima partita contro l'Atalanta che sarà una gara difficile. Giocheremo come sempre per vincere. Campionato? Siamo stati in linea fino a prima del calo che abbiamo avuto. Ma il Napoli sta facendo qualcosa di eccezionale, altrimenti saremmo lì tutte vicine in classifica".