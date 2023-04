Pioli esalta Ibra: "E' un campione e un modello. È stato un sostegno enorme anche per lo staff"

MilanNews.it

Nella lunga intervista rilasciata a L'Equipe, Stefano Pioli ha parlato così dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic: "Ibrahimovic non è un giocatore normale, ma un campione tecnico e morale, un modello, un punto di riferimento per un gruppo giovane come il nostro. È stato un sostegno enorme anche per lo staff”.