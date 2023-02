MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in casa del Monza, facendo anche un punto sugli infortunati: "Tomori ci sarà. Bennacer no e non ci sarà nemmeno Calabria per un problema ad un muscolo dell'anca. Vranckx è pronto, sta facendo bene".