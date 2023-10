Pioli festeggia quattro anni in rossonero da primo in classifica: i numeri

Quattro anni fa, il 9 ottobre 2019, il Milan ufficializzava il suo nuovo tecnico, dopo il flop dell'esperienza Giampaolo. Quattro anni fa Stefano Pioli diventava il nuovo allenatore del Milan. Una storia nata più con l'intento del traghettare ma che con il tempo si è trasformata in una solida realtà che, oggi, a quattro anni di distanza ha visto i rossoneri tornare in Champions, vincere uno scudetto, arrivare in semifinale di Champions dopo un decennio.

In totale ha collezionato 198 panchine in tutte le competizioni con i rossoneri: sono arrivate 111 vittorie (l'ultima quella di Genova), 47 pareggi e 40 sconfitte. Se tutto va come previsto il tecnico originario di Parma raggiungerà le 200 panchine contro il PSG in Champions, il prossimo 25 ottobre: scenario suggestivo.