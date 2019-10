Pioli fiducioso, sogna il colpo a Roma. E conferma il Milan con Leao

Il Milan vuole provare a dare una sterzata al campionato. Dieci punti in otto partite sono trppo pochi per una squadra che ambisce a tornare in Champions, e rispetto alla scorsa stagione i rossoneri hanno ben 5 punti in meno. Ciò vuol dire che bisogna cominciare a guadagnarli in quelle partite sulla carta proibitive, dove il Milan non viene dato per favorito. Il pareggio con il Lecce ha lasciato amarezza per com’è arrivato, però ha fatto capire che la squadra può giocare un certo tipo di calcio, così Pioli sembrerebbe confermare lo stesso undici che ha giocato il primo tempo contro la squadra di Liverani. Dunque con Conti e non Calabria, con Leao che prenderebbe ancora una volta il posto di Piatek, e lo stesso Suso in campo nonostante le critiche dei tifosi: “Suso intoccabile? Non ho promesso niente a nessuno. Finché Suso mi darà più garanzie giocherà. Suso sta bene fisicamente. Fin quando darà garanzie di essere migliore dei compagni giocherà, vale per tutti. Sono partiti tutti allo stesso livello", ha detto Pioli sull’attaccante spagnolo.

Ma Pioli ha fiducia e sogna il colpo a Roma: “A Milanello c'è l'aria giusta, abbiamo voglia di dimostrare che possiamo fare bene. Dobbiamo mantenerci una squadra determinata per tutti i novanta minuti. A Roma c'è una partita complicata ma abbiamo le qualità per affrontarla bene. Ci siamo preparati bene, e sarà importante rispondere colpo su colpo”.

Per quanto riguarda gli assenti, Ricardo Rodriguez non è stato convocato per un problema al muscolo lungo adduttore destro. Il calciatore verrà rivalutato la settimana prossima. Non c’è pace invece per Mattia Caldara. Il difensore rossonero che da mesi sta lottando contro problemi fisici, l’ultimo la rottura del legamento che lo ha tenuto ai box per diversi mesi, ha avuto un altro intoppo. Questa volta è di lieve entità perché si tratta di un’infiammazione al tendine che l’ha costretto a saltare l’impegno con la formazione Primavera di Giunti contro il Parma. “Mattia ancora non sta benissimo, ha giocato un tempo con la Primavera poi ieri era ancora un po' dolente al tendine. Spero di averlo al più presto a disposizione". Com’era già successo la settimana scorsa, anche questo weekend era previsto l’utilizzo del difensore, cercando anche di aumentare il minutaggio in partita (la volta precedente ha giocato solamente un tempo con la Primavera). Ma il fastidio al tendine ha portato il club ad optare per il riposo, ed di conseguenza il rientro in prima squadra subirà un rallentamento.

Non se la passa meglio Giacomo Bonaventura, che prosegue il lavoro individuale per tornare arruolabile dopo che un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra gli aveva fatto già saltare la sfida contro il Lecce. Il centrocampista offensivo salterà pure la trasferta di Roma, la seconda gara di fila, dopo che a Genova aveva giocato la sua prima gara dall’inizio da quando è tornato dall’infortunio al ginocchio.