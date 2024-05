Pioli: "Finito un ciclo? Si, abbiamo dato tutto. Le critiche sono normali"

Serata emozionante ieri sera a San Siro con il Milan che ha salutato tre protagonisti assoluti del diciannovesimo scudetto: il difensore Simon Kjaer, il bomber Olivier Giroud e il mister Stefano Pioli. Una festa d'addio che è cominciata prima della sfida contro la Salernitana, è proseguita durante ed è terminata dopo con le parole in mezzo al campo dei diretti interessati. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Stefano Pioli che ha concesso una delle sue ultime interviste da tecnico del Diavolo.

Le parole di Stefano Pioli sulle critiche ricevuti gli ultimi mesi: "Io credo che sia normale. Perché abbiamo alzato l'asticella, abbiamo vinto lo scudetto con la squadra più giovane di sempre e i tifosi del Milan son tornati a sognare ed essere ambiziosi. Purtroppo non siamo più riusciti a vincere e questo ha creato del malcontento. Io mi auguro solamente che tutto possa tornare ad essere canalizzato nella giusta direzione. Per quanto mi riguarda non è stato un problema ma quel che ho detto ai miei ragazzi oggi è che loro sono stati speciali. Perché in quei momenti dove sembrava tutto negativo un gruppo normale probabilmente si girava dall'altra parte, invece loro hanno allungato la mano e ne siamo usciti fuori. Una delle soddisfazioni più belle che ho avuto in questo percorso".

Era finito un ciclo?

"Sì. Io credo che abbiamo dato tutto, i giocatori hanno dato tutto. Il percorso è quello che avete visto. Quello che avevamo trovato e quello che lasciamo è completamente diverso e questa è la cosa più importante. Mi sono emozionato e credo che sia giusto così, onestamente".