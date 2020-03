(ANSA) - MILANO, 08 MAR - "Giocare senza pubblico non è calcio ma valeva per noi e valeva per il Genoa". Lo dice l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, commentando la sconfitta contro il Genoa, in un San Siro deserto. "Le porte chiuse - aggiunge Pioli - e il caos societario non devono essere alibi". (ANSA).