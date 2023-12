Pioli: "Gli infortuni sono tanti, è difficile... Il lavoro che stiamo facendo a Milanello al momento non ci dà risultati"

Al termine di Salernitana-Milan, su DAZN, mister Pioli torna sull'argomento infortuni.

L’infortunio di Tomori, l’ennesimo: “È difficile, onestamente sono tanti. Fik è uno di quelli che stava giocando di più, stava anche bene. È un problema che dobbiamo cercare di risolvere in tempi brevi ma che in questo momento ci vede sicuramente in difficoltà. Anche questo gol.. (il gol di Candreva, ndr) Purtroppo c’è un giocatore per terra. Dobbiamo fare meglio”.

Avete iniziato a lavorare per cambiare qualcosa? “È chiaro che ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo a livello di preparazione, livello individuale, prevenzione, cura. Lavoriamo insieme da tanto tempo e siamo in tanti a lavorare a Milanello, al momento il lavoro non ci dà i risultati che speravamo di ottenere”.