Pioli: "Grandi prestazioni di Theo da centrale. Jimenez? Bello vedere un giovane così intraprendente"

vedi letture

Stefano Pioli ha rilasciato queste parole a Sky su Adli, Theo Hernandez e Jimenez dopo la vittoria contro l'Empoli:

Sulla crescita di Adli: "Gli ho detto che ha fatto la partita più completa di quest'anno. E' stato molto attento. Ha cambiato ruolo pochi mesi fa e lo sta facendo con applicazione. Con questa mentalità si può ritagliare un posto importante".

Su Theo centrale: "Sta facendo grandi prestazione. Oggi è stato impeccabile dal punto di vista difensivo ed è stato bravissimo in fase di impostazione. E' vero che perdiamo un po' la sua spinta in avanti, ma abbiamo Leao e non è male lasciargli spazio per l'uno contro uno. E' una settimana importante, abbiamo iniziato bene, ma abbiamo altre due gare importanti".

Sulla scelta di Jimenez: "Jimenez è un ragazzo di grande prospettiva, ha grande personalità. Ogni tanto esagera palla al piede, ma è bello vedere un giovane così intraprendente. E poi Theo sta facendo benissimo da centrale, volevo tenere certi equlibri. Jimenez ha sofferto un po' dopo l'ammonizione, ma i giovani devo avere la possibilità di sbagliare".