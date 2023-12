Pioli: "Grazie a Maldini, ma penso a vincere col Milan"

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - "Nessun commento sull'intervista. Sarò sempre riconoscente a Maldini e Massara per avermi portato al Milan. Ora però non posso non usare tutte le mie energie per motivare i miei giocatori e provare a vincere domani. Io non sono solo, sono sempre sostenuto dal club.

Ora il pensiero è vincere domani": così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Frosinone evita di entrare nel merito dell'intervista rilasciata da Paolo Maldini a Repubblica, la prima dopo l'addio al Milan. Pioli in un secondo momento esclude che alla squadra rossonera manchino figure come Maldini e Ibrahimovic: "Ho già detto che non mi sento solo. Chiaramente le risposte dobbiamo darle sul campo". (ANSA).