Pioli guarda ai prossimi impegni: "Volevamo la vittoria, da domani ripartiremo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto a Milan TV al termine di Milan-Roma, soffermandosi su come ripartire dopo il pareggio contro i giallorossi: “Da domani mattina ripartiremo, c’è delusione, volevamo la vittoria e l’abbiamo annusata. Non esserci riusciti ci crea molto fastidio. Ci obbligherà a lavorare ancora meglio, non di più perché già lavoriamo tanto. Sappiamo che le prossime otto settimane saranno importanti per vincere o non vincere i trofei. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita”.