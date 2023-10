Pioli ha concesso tre giorni di riposo ai rossoneri all'inizio della sosta

Dopo il match contro il Genoa, il Milan tornerà in campo il prossimo 22 ottobre contro la Juventus, al termine della sosta per le nazionali. Considerando questa pausa, Stefano Pioli ha concesso ai rossoneri non convocati dai rispettivi Paesi tre giorni di riposo; gli allenamento riprenderanno mercoledì a Milanello.