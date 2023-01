Pioli ha fame di successi: "Abbiamo quattro obiettivi, vogliamo vincere qualcosa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana, soffermandosi sui quattro obiettivi stagionali: "Abbiamo quattro obiettivi, vogliamo vincere qualcosa. Lo ripeto alla squadra, anche se so che non ce n'è bisogno. Vogliamo rimanere nella storia del Milan e per farlo dobbiamo continuare a vincere. Se vogliamo essere una squadra vincere dobbiamo cercare di vincere anche quest'anno. Abbiamo grande fame. Dobbiamo vincere altri titoli".