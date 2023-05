Pioli: "Ho sempre detto che i bilanci si fanno alla fine e ci stiamo avvicinando alla fine"

MilanNews.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV alla vigilia della sfida contro lo Spezia:

È il momento cruciale...

"I prossimi quattro giorni saranno decisivi per la nostra stagione. Ho sempre detto che i bilanci si fanno alla fine e ci stiamo avvicinando alla fine. Non sono e non siamo soddisfatti della prestazione dell'andata e del risultato del derby d'andata, ma ora dobbiamo concentraci sul campionato. Dobbiamo vincere le prossime 4 partite per arrivare nei primi quattro posti".