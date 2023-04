Pioli: "I miei giocatori sono tutti come miei figli. Leao? E' il giocatore che è stato di più nel mio ufficio, c'è un legame un po' più forte"

MilanNews.it

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il rapporto con i suoi giocatori ed in particolare quello con Rafael Leao: "Per me i miei giocatori sono tutti come miei figli, penso a loro da mattina a sera e probabilmente anche quando sono a casa. Parlo tanto con loro e li ascolto perchè sono pur sempre ragazzi di 20 anni con le loro problematiche. Leao è il giocatore che in questi anni è stato di più nel mio ufficio e quindi c'è un legame un po' più forte".