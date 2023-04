Pioli: "Ibra sta meglio, ma non c'è ancora una diagnosi. A Roma out anche Pobega e Florenzi"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Roma, Stefano Pioli ha dichiarato sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e su chi sarà assente, oltre allo svedese, domani sera contro i giallorossi: "Ibra sta meglio ma non c'è ancora una diagnosi. Domani non ci sarà, così come Pobega e Florenzi che ha la febbre".