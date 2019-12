Pioli "Ibrahimovic? Il mio regalo sono i tre punti"

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - "Mi sentirei più tranquillo con Ibrahimovic per la corsa all'Europa? Babbo Natale arriva il 25 e voi ne parlate da ottobre, come regalo vorrei solo tre punti domani contro il Bologna". Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dribbla nuovamente le domande sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic e nega l'esistenza di un "caso" Piatek, a secco da 6 partite. "Non esiste un caso di un giocatore su un gioco di squadra - sottolinea Pioli alla viglia della trasferta di Bologna -, il caso di un singolo giocatore non esiste, per me esiste un caso Milan. Lavoriamo per vincere o perdere tutti insieme. Non c'è nessun problema Piatek. Il Milan sta cercando di uscire in tutti i modi da questa situazione delicata. Non abbiamo Messi o Cristiano Ronaldo ma tanti buonissimi giocatori, dobbiamo puntare sul gioco di squadra per farli diventare ottimi". (ANSA).