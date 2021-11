Pioli: "Il derby non è decisivo per il campionato, ma per l'ambiente"

Il derby di domani può essere decisivo in ottica Scudetto? Questa la risposta di Stefano Pioli in conferenza stampa: "Prepariamo ogni partita per poterla vincere, pensate come abbiamo preparato questa. L'intenzione è assolutamente quella di vincere. Siamo solo ad inizio campionato, non può essere decisiva per il risultato finale. È una partita importantissima per il nostro ambiente e per il nostro popolo, ma 'finisce lì'. Non possiamo guardare troppo avanti".