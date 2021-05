Pioli: "Il Milan è tornato nella sua casa, la Champions"

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - "Siamo tornati nella nostra casa": Stefano Pioli celebra il ritorno in Champions League del suo Milan, affidando qualche parola ai social del club rossonero. Il tecnico è riuscito a riportare il Milan in Champions dopo sette anni, un traguardo festeggiato a lungo dalla squadra sia negli spogliatoi dello stadio di Bergamo che sul pullman tornando a Milano, con cori, esultanze e balli anche dello stesso allenatore. "Le difficoltà ci hanno fortificato - continua Pioli - e passo dopo passo siamo cresciuti. Questo è il successo di un grande gruppo che ha una sua identità di gioco. Grazie al club che ci ha fatto lavorare in modo spettacolare, grazie ai dirigenti, all'area tecnica, ai giocatori, ai collaboratori, a tutti i tifosi che ci hanno dimostrato quanto vale il Milan". (ANSA).