Pioli: "Il Milan non è finito, ma sta a noi dimostrarlo. Solo le persone mediocri non ammettono certi errori"

Un 2023 da incubo e tanti risultati negativi consecutivi, la domanda che arriva a Pioli in conferenza pre derby è quasi naturale: il Milan è finito? Il mister risponde così: "Le critiche non sono eccessive, nelle ultime tre partite le critiche ci stanno tutte. Quando le cose non vanno sono il primo a mettermi in discussione, le persone mediocri non ammettono certi errori. Sono convinto che possiamo fare meglio, posso aiutare la squadra a fare meglio perché le ultime prestazioni non sono state alla nostra altezza. Per gli atteggiamenti visti in settimana, l'ho detto oggi ai miei giocatori, sono ancora più convinto di allenare un gruppo speciale e non un gruppo normale. Nelle difficoltà un gruppo normale ha altri atteggiamenti rispetto a quelli che abbiamo noi, rispetto all'unione d'intenti che ci sono qui a Milanello. Che lo spirito si sia perso non è così, il Milan non è finito, ma dobbiamo dimostrarlo".