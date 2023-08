Pioli: "Il nostro primo obiettivo è iniziare bene il campionato"

In merito alle ambizioni del suo Milan, Stefano Pioli ha spiegato a Mediaset: "Siamo tornati ad essere competitivi da tre anni. Ci sono diverse squadre possono vincere. Per rimanere competitivi dobbiamo alzare il nostro livello. Chi è arrivato sono giovani già formati a livello calcistico, poi chiaramente servirà un po' di tempo, ma abbiamo tutto per giocare il calcio che piace a noi. Le prime tre partite di campionato non sono semplici. Il nostro primo obiettivo è iniziare bene il campionato".