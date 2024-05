Pioli: "Il nostro tallone d’Achille di quest’anno è stato il prendere troppi gol"

Quarantesei gol subiti, decima difesa del campionato e tante situazioni che potevano essere gestite meglio: la fase difensiva del Milan quest'anno ha fatto acqua da tutte le parti. Lo ammette anche mister Stefano Pioli nel post partita di Torino-Milan su DAZN:

Il Milan è la decima peggior difesa del campionato: “I grandi numeri non mentono mai. Abbiamo fatto tanti gol e ne abbiamo subiti troppi. Alcune situazioni non siamo riusciti a gestirle, né collettivamente e a volte individualmente com’è successo stasera. Sul primo gol siamo in superiorità numerica però non riusciamo a marcare bene l’avversario. Il nostro tallone d’Achille di quest’anno è stato il prendere troppi gol, non ci ha permesso di raggiungere i risultati che volevamo”.