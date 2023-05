Pioli: "Il risultato contro la Lazio non condizionerà in alcun modo la sfida contro l'Inter"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il risultato contro la Lazio potrebbe condizionare poi l'impegno in Champions? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro la Lazio - gara valida per la 34esima giornata di Serie A - ha risposto così: "No, nella maniera più assoluta perché la Champions è un discorso a parte. Ora pensiamo alla Lazio, poi penseremo al derby".