Pioli: "Il Torino è fastidioso, dovremo muoversi molto e bene. Servirà coraggio"

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Torino, soffermandosi sulla difficoltà dell'impegno con i granata: "Sarà difficile, il Torino è una squadra molto fastidiosa per come gioca. Noi dobbiamo muoverci molto e bene. Servirà coraggio. L'impegno dei miei giocatori mi fa restare sempre positivo. Per un allenatore è una grande cosa. Non so chi giocherà in avanti di loro, ma non cambieremo il nostro modo di giocare in base a questo. Non giocano chiusi, cercano di sporcarti il palleggio fin dall'inizio dell'azione. Sarà una partita sporca con tanti duelli. Servirà tanta organizzazione e determinazione".