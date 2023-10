Pioli: "In allenamento utilizziamo la Primavera, si schiera come i nostri rivali"

Stefano Pioli ha rilasciato una lunga ed interessante intervista alla rivista "Il Nuovo Calcio", nella quale si è soffermato soprattutto sul suo lavoro dal punto di vista tattico. Ecco le sue parole:

Sul lavoro sul campo: "Solitamente organizziamo delle partite con la Primavera, che si schiera come i nostri futuri rivali. Ci alleniamo cosi, certo tutto riesce in questo contesto facilitato, per quanto possano essere bravi i ragazzi, c'è differenza. Poi, ci sono gli avversari, veri, che hanno fatto le nostre stesse cose per vincere. Ecco che servono mentalità, carattere, sacrificio. Ricordate in qualsiasi incontro ci saranno uno o più momenti di difficoltà, nei quali bisogna restare uniti, compatti, comunicare. Le partite si vincono proprio in quegli istanti. Preparare bene la partita comunque significa avere le idee chiare".