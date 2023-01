Pioli indica la strada per il 2023: voler vincere ogni giorno. Prima tappa: Salerno. La probabile formazione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 2023 dei Campioni d'Italia del Milan, all'inseguimento del Napoli, distante 8 punti, per il bis tricolore, comincia da Salerno e dalla Salernitana. La sosta non è stata benevola con i rossoneri: ci si attendeva di svuotare gran parte dell'infermeria, ma, a parte i (fondamentali) recuperi di Calabria e Saelemaekers, Pioli dovrà fare a meno di ben 9 infortunati (Maignan, Rebic, Kjaer, Origi, Ballo-Touré, Krunic, Messias, Florenzi, Ibrahimovic) e dell'indisponibili portiere Devis Vasquez.



L'obiettivo

Pioli, però non conosce alibi e, considerando la necessità di migliorare la situazioni infortuni, pone chiari gli obiettivi della squadra: "Noi non dobbiamo fare la corsa su nessuno, se non su noi stessi. Per vincere il campionato servono più di 85 punti - dice alla vigilia della sfida tra Milan e Salernitana - credo sia molto corretto non andare troppo in là con il pensiero, ma preparare la gara di domani. Troveremo un bell'ambiente, tosto, quello che serve per preparare il campionato nel miglior modo possibile. Stiamo lavorando tanto e bene e tutti hanno qualcosina da tirar fuori. Dobbiamo avere la voglia di vincere ogni singolo giorno e bisogna dare sempre sempre il massimo". La concentrazione, dunque, è tutta su Salernitana-Milan e ciò che il Milan potrà fare, non sul resto e le rivali.



La probabile formazione

Anche perché, oggettivamente, il Milan deve stringere i denti e andare oltre. Pioli potrà schierare un undici vicino al titolare (a parte Maignan), ma in panchina non ha praticamente alternative. Tra Tatarusanu e Mirante la spunterà il rumeno, che vedrà davanti i seguenti nomi: Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali-Bennacer a centrocampo, Giroud di punta supportato a sinistra da Leao, a destra da Saelemaekers e al centro da uno tra Brahim Diaz e De Ketelaere; il belga insidia Giroud, chiamato come Theo agli straordinari, anche per un posto da centravanti adattato.