Pioli: "Infortuni? Si gioca troppo e fin quando chi sta sopra di noi non lo capisce sarà sempre così..."

"Per Pobega forse un problema ad un anca, Okafor dice che sia un crampo. Speriamo che recuperino. Si gioca troppo e fin quando chi sta sopra di noi non lo capisce sarà sempre così... Ieri il Newcastle ha avuto due infortuni muscolari tra 15esimo e 20esimo". Così Stefano Pioli sugli infortuni in conferenza stampa.

Numeri troppo alti

Partita più che positiva per prestazione e gol contro il Monza di Palladino, ma da incubo per quanto riguarda il tema infortuni. Musah dà forfait alla vigilia, durante il match di fanno male Pobega, nel primo tempo, ed Okafor, nel finale di partita. Entrambi muscolari, che portano il conto, e fidatevi che contiamo bene, dei problemi fisici da inizio stagione a 29.