Pioli: "Inutile guardarsi troppo indietro. L'obiettivo è fare meglio del girone di andata"

In merito alla classifica del suo Milan, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

La classifica si guarda per recuperare chi è sopra o per tenere a distanza chi è sotto? "Si guarda la nostra classifica e si tende a migliorarla partita per partita. Il nostro obiettivo è chiaro: fare meglio del girone d'andata. Poi tra 3-4 mesi guarderemo la classifica. Ora dobbiamo pensare a noi stessi e allungare il più possibile questo momento positivo".

Sulla continuità: "Non dobbiamo avere timori, dobbiamo avere sempre la volontà e la necessaria lucidità per essere performanti al massimo. Domani è difficile, nel girone di ritorno vogliamo fare meglio di quanto fatto nel girone d'andata. Inutile guardarsi troppo indietro, quello che conta è la prestazione di domani, abbiamo avuto sicuramente una buona settimana".