Pioli: "Io presuntuoso? Non credo. Mi preparo, studio, mi aggiorno. Devo essere credibile agli occhi dei miei giocatori"

vedi letture

Dopo le sconfitte contro Juventus e PSG sono piovute critiche su critiche su mister Pioli, con più di qualcuno che l'ha accusato di essere calcisticamente presuntuoso. Il tecnico rossonero risponde così in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Secondo qualcuno Pioli pecca di tracotanza, è presuntuoso... "Io sono convinto di quello che faccio, cerco di essere convinto di quello che faccio, mi preparo, studio, vedo, mi aggiorno, conosco bene i miei giocatori e cerco, nelle mie convinzioni, di dare convinzione ai miei giocatori. Se sono convinto io divento credibile agli occhi dei miei giocatori e diventano convinti anche loro. Se passo per presuntuoso... Non credo di esserlo, ma non è che posso convincere tutti. Non è neanche il mio obiettivo. Io devo pensare ai miei giocatori. Io penso a mettere in campo la migliore squadra possibile con le migliori idee possibili per poter vincere la prossima partita".