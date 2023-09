Pioli: "Kjaer sta benissimo. Con lui in campo non cambia il nostro modo di difendere"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro l'Inter, Stefano Pioli ha dichiarato su Simon Kjaer che domani giocherà dal primo minuto al centro della difesa al fianco di Thiaw: "Kjaer sta benissimo ed è pronto per giocare una gara così importante Se cambia il modo di difendere con Kjaer? No, non cambia. Perchè dovrebbe cambiare?".